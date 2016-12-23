Lise öğrencileri komando marşını okudu

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, Akyazı Anadolu Lisesi öğrencileri şehitleri anarak, hep birlikte 'Komando Marşı' nı okudu.

Akyazı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle şehit polis ve askerler anıldı. Törende şehitlerin isimleri okunarak hep bir ağızdan 'burada' diye cevap verildi. Öğrenciler 'Komando Marşı' nı söyledi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat'ın kısaltmaları olan 'JÖH' ve 'PÖH' harflerini okul bahçesinde oluşturdu. Programa katılan jandarma ve polisler öğrencilere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

DHA