Lise öğrencilerine bıçaklı gasp şüphelileri yakalandı

AKSARAY'da 5 lise öğrencisinin bıçak zoruyla parasını aldığını iddia edilen 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde farklı liselerde öğrenim gören 5 öğrencinin okul yakınlarında bıçak zoruyla paralarının alınması üzere çalışma başlattı. Verilen eşkal ve olayların meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Halil İbrahim Ç. (21) ve Emre O. (23) olduğunu belirledi. 2 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA