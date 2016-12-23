Liseli Melis'in ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl hapis istemi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, motosikletle bariyerlere çarpıp, arkada oturan 16 yaşındaki Melis Kadriye Uçak'ın ölümüne neden olmakla suçlanan sürücü 22 yaşındaki Burak Haşlak ile sulama sırasında yolu ıslattıkları öne sürülen 4 belediye işçisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 ila 6'şar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaza, geçen eylül ayında Yeşildere Caddesi Mustafa Kemal Atatürk Köprülü Kavşağı yakınında meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden Burak Haşlak, yönetimindeki 48 M 6253 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Motosiklet bariyerlere çarparken, yola düşen Haşlak ve arkasındaki Alsancak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Aşçılık Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi arkadaşı Melis Kadriye Uçak yaralandı. Sürücü Haşlak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Melis Kadriye Uçak ise İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Uçak kurtarılamadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen motosiklet sürücüsü Burak Haşlak'ın, 2012 yılında Karabağlar İlçesi Yeşillik Caddesi'nde otomobiliyle çarptığı 2 yayadan birinin öldüğü ortaya çıktı. Bu kazanın ardından tutuklanan Haşlak'ın, kısa süre önce denetimli serbestlik yasası kapsamında serbest bırakıldığı belirlendi. Motosiklet kazasıyla ilgili adliyeye sevk edilen Haşlak, 3 bin TL kefalet karşılığı denetimli serbestlik yasası kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, Haşlak'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren nöbetçi sulh ceza hakimliği, bu kez Burak Haşlak'ın tutuklanmasına karar verdi. Haşlak, polis tarafından tekrar gözaltına alındı ve ardından cezaevine götürüldü.

Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, sanık Burak Haşlak ile sulama sırasında yola su taşırdıkları öne sürülen, park ve bahçelerde çalışan 4 belediye işçisi hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan iddianame hazırladı. Savcı Fındık iddianamade, sürücü Haşlak'ın yüzde 85 'asli', o gün yolun ortasında bulunan ağaç ve yeşilikleri sulayan belediye işçilerinin yüzde 15 'asli' kusurlu olduğunu belirtti. Savcı Fındık, ayrıca görüntülerde genç kızın ayaklarına dokunup geçen kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü hakkında da takipsizlik kararı verdi. Savcı Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelerden sorumlu olan 4 bürokratı hakkında ise dava açılmasına izin verilmesi için Valiliğe yazı yazdı.

Sanık Burak Haşlak ile 4 belediye işçisi, 3 ila 6'şar yıl hapis cezası istemiyle, önümüzdeki ay İzmir 4'üncüAsliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak.

DHA