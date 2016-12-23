Lösemi hastası Arda için 1 milyon dolar hedefli kampanya

BURSA'da 'lösemi' tanısı konulan 10 yaşındaki Arda Adalı'nın tedavisinin Amerika'da yapılabilmesi için gerekli olan yaklaşık 1 milyon doların bulunması amacıyla Bursa Valiliği’nden izin alınarak kampanya başlatıldı. Sosyal medyada da ilgi gören kampanyada bir günde yaklaşık 130 bin lira toplandı. Arda'nın hemşire olan Annesi Suzan Adalı, "Yavrumun sağlığına kavuşacağı günün hayali ile yaşıyorum" dedi.

Arda Adalı, Bursa'da Suzan ve Erkan Adalı çiftinin iki çocuğunun büyüğü. Arda'nın ve ailesinin hayatını karartan olay, 2014 yılının Şubat ayında ortaya çıktı. Halsiz ve yürümekte zorluk çeken oğlunu doktora götüren Adalı çifti, çocuklarına konulan 'Lösemi' tanısı ile yıkıldı. Hemen başlatılan tedaviden olumlu sonuç alınınca Arda, 9 ay ara verdiği eğitimine tekrar başladı. Kısa bir süre sonra hastalığın tekrarlaması ile tedavide zor bir sürece giren Arda'ya bu yılın Haziran ayında kemik iliği nakli yapıldı. İstanbul'da gerçekleşen nakilden 3 ay sonra Arda tekrar rahatsızlanınca doktorlar bu kez ailesine, "Artık Arda'nın küçük vücudu kemoterapiye de yanıt vermiyor" dedi.

Doktorların bu açıklamasından sora dünyalarının başına yıkıldığını söyleyen Anne Suzan Adalı, "Bizler bunun üzerine hastalığın dünyadaki tedavilerini araştırmaya başladık. Amerika'da Seattle'de bulunan Childrens Hospital'den sevindiren haber aldık. Çocuk hastanesi olan bu sağlık kuruluşu bizi umutlandırdı. Arda'yı kabul ettiklerini ilettiler. Çok sevindik. Sadece tedavi için 455 bin doların, tedavi sonrası ilik naklinin de orada gerçekleşmesi halinde bir milyon doların gerektiğini ilettiler. Biz ise evimizi, arabamızı satıp borç almamız halinde bu paranın sadece ufak bir kısmını karşılıyoruz. Diğerleri mümkün değil. Yaşadıklarımızı Bursa Valiliği'ne illettik. Valilik kampanya başlatmamıza izin verildi. Sosyal medyada bize destek veriyor. Bir anne olarak en büyük hayalim, oğlumun sağlığına kavuştuğu günü görmek." dedi.

Bu arada, Arda Adalı yardım yapmak isteyenlerin Halk Bankası'nda, 0292 Şube ve 01021025 numaralı hesabına para yatırabilecekleri bildirildi.

DHA