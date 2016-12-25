Madalyasını şehitlere adadı

SAMSUN'da oturan 17 yaşındaki Yasin Ocak 15-18 Aralıkta katıldığı Uluslararası EMF Antalya Açık 2016 Kupası'nda yarıştığı kategoride Avrupa ikincisi oldu. Aldığı madalyayı şehitlere adayan Ocak, "Ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için gurur duyuyorum. Madalyamı tüm şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.

Samsun'da oturan ve 1.5 yıl önce 'Muay Thai' sporuna başlayan lise son sınıf öğrencisi Yasin Ocak, Türkiye 3'üncüsü olmasının sonrasında geçen 15-18 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Antalya Açık 2016 Kupası'nda katıldı. Burada büyük erkekler kategorisinde 86 kiloda 2'inci olarak gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu. Türkiye'de son dönemde çok üzücü olaylar ile karşılaştığını belirten Ocak aldığı madalyayı tüm şehitlere adadığını söyledi. Katıldığı müsabakalarda kazanması halinde mutluluğunu asker selamı yaparak gösterdiğini dile getiren Yasin Ocak, şöyle dedi:

"Yaşanan patlama olayları ard arda gelen şehit haberleri beni çok üzüyor. Aldığım bu madalyayı tüm şehitlerimize armağan ediyorum. Onların ailelerinin üzüntüsü bizim üzüntümüz zaten. Yaptığım şeyden hem gurur duyuyorum hem de buruk bir şehit var içinde. Madalyamı şehitlerimize adıyorum, armağan ediyorum. Ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için gurur duyuyorum."

Kısa sürede güzel bir başarı elde ettiği söyleyen Ocak, "Ailem, hocalarım ve çevremdeki insanlar benimle gurur duyuyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sonuçta ülkem için müsabakalara çıkıyorum. Bunun gururu bile bana yeter. İnşallah başarımı devam ettireceğim. Dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu olup ülkeme madalya getirmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim bu" diye konuştu.

Antrenör Cemalcan Meral, Yasin Ocak'ın azimle çalışıtğını belirterek "Haftanın 5 günü 2 saat anterman yapıyoruz. Çok büyük bir emek ve hırsla Yasin bu şampiyona için hazırlandı. Başarı elde ederek Avrupa ikincisi oldu. Hedefimiz ülkemizin bayrağını katıldığmız şampiyonalarda dalgalandırmak. Bu yolda bize her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA