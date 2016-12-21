'Mahkeme Başkanına beddua'ya suç duyurusu

BÜYÜKÇEKMECE'de 10 ay önce yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan muhasebeci Arzu Eğmen (25), olay tarihinden bir gün önce, evden çıkmayacağı düşüncesiyle alkol aldığını belirterek, kaza anını anlattı. Duruşma sonunda tutukluluğunun devamına karar verildiğinin açıklanması üzerine sanık Eğmen, “Ben annemden ayrı kaldım, sen de evladından ayrı kal" diyerek mahkeme başkanına beddua etti. Mahkeme heyeti de sanık Arzu Eğmen hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI

Büyükçekmece'de 20 Mart'ta Arzu Eğmen alkollü şekilde kullandığı araçla seyir halindeyken Güzelyurt Metrobüs Durağı civarına geldiğinde, yine aynı yönde seyir halinde olan müşteki şüpheli Hüseyin Halid Salman'ın kullandığı araca şerit değiştirmek isterken arka kısmından çarptı. Kazada Arzu Eğmen ve Hüseyin Halid Salman (22) yaralandı. Arzu Eğmen'in çarptığı araçta yolcu olarak bulunan Adnan Salman (52) da hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, olayda öndeki araç sürücüsü Hüseyin Halid Salman'ın sinyal vermeksizin sol şeride geçmesi nedeniyle tali derecede kusurlu olduğu belirtildi. Şüpheli Arzu Eğmen'in kanında 150 mg etenol bulunduğu ifade edilen iddianamede, müşteki şüpheli Arzu Eğmen'in “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Diğer müşteki şüpheli Hüseyin Halid Salman'ın da “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan da 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

SANIK: OLAY TARİHİNDEN BİRGÜN ÖNCEDEN 'EVDEN ÇIKMAYACAĞIM' DÜŞÜNCESİYLE ALKOL ALMIŞTIM

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu müşteki sanık Arzu Eğmen ve müşteki tutuksuz sanık Hüseyin Halid Salman hazır bulundu. Arzu Eğmen “Olay tarihinden bir gün önceden evden çıkmayacağım düşüncesiyle arkadaşlarımla birlikteydim ve alkol almıştım. Annemin rahatsızlığı nedeniyle acilen evden çıkmak gerektiğinden yolumda seyrederken sağ şeritten sol şeride geçmek istediğim esnada önümdeki aracın da sol şeritten sinyal vermeden sağ şeride geçmesiyle önleyemeyeceğim bir kaza meydana geldi. Olaydan dolayı yaralandım. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğimden dolayı çok büyük üzüntü ve pişmanlık içerisindeyim. Alkolü geceden almıştım. O güne dair araç kullanacağımı da düşünmemiştim. Acilen gitmem gerektiğinden bunlara başıma geldiö şeklinde konuştu.

SANIĞA SOSYAL PAYLAŞIMLARI SORULDU

Sanık Arzu Eğmen, savunmasının ardından müşteki avukatının sorularını yanıtladı. Olay anında hız yapmadığını savunan sanık Arzu Eğmen, araç ibresi 201 km olarak gösterilen sosyal medya paylaşımının olduğu hesabın kendisine ait olduğunu belirterek, “ Hesap bana aittir ama benim kullandığım aracın göstergesi değildir" diye cevap verdi. Arzu Eğmen'e ait sosyal medya hesaplarında aracın vites kutusunun yanında viski ve bira şişelerinin bulunduğu ve profil resmi olarak güncellediği belirtilen sosyal medya hesapları da gösterildi. Sanık Eğmen de “Sadece paylaştım, görüntüler bana ait değildir. Mağdurum, tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

MÜŞTEKİ SANIK: SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM

Müşteki sanık Hüseyin Halid Salman da “ Ben amcamla birlikte sabah erken saatlerde orta şeritte seyir halindeydim. Şeridimi değiştirmedim. Ondan sonrasını da hiç hatırlamıyorum. Bu olayda bana kusur izafe edilmesi gereken bir durum değildir. Kusursuzum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Amcamın ölümüne ve benim yaralanmama neden olan sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasına karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANINA BEDDUAYA SUÇ DUYURUSU

Tarafların kusur oranlarının tespiti için dosyanın bilirkişiye verilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Arzu Eğmen'in tutukluluk halinin devamına karar verdiğini açıkladı. Bu sırada sanık Eğmen, Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel'e hitaben “Ben annemden ayrı kaldım, sen de evladından ayrı kal" diye bağırarak jandarma eşliğinde duruşma salonundan ayrıldı. Mahkeme heyeti de sanığın bu söylemleri ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma Şubat ayına ertelendi.



DHA