Mahsur kalan yaylacılar kurtarıldı

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 yaylacı ve 300 keçi kurtarıldı.

Bölgede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ulukışla İlçesi'ne bağlı Horoz Köyü'nün Asmacık Yaylası'nda hayvancılık yapan 5 kişi yaklaşık 300 keçiyle birlikte mahsur kaldı. Bir ağıla sığınmayı başaran yaylacılar jandarmayı arayarak yardım istedi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 5 yaylacıya ulaşıldı. Yaylacıların ve yanlarında bulunan yaklaşık 300 keçinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

DHA