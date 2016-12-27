Malatya’da 4 polis FETÖ’den tutuklandı

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MALATYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, emniyet personellerinin bulunduğu göz altına alının 22 polisten 4’ü tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, aralarında daha önce açığa alınan personelin de bulunduğu değişik birimlerde çalışan 22 polis gözaltına alındı. Sorgulanan 22 polis, Adliyeye sevk edildikten sonra 18’i serbest bırakılırken, kalan 4 polis tutuklandı.
DHA