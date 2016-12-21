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Malatya Haberi: Malatya'da çöp kamyonu devrildi: 3 işçi yaralı

Malatya'da çöp kamyonu devrildi: 3 işçi yaralı
15:2021 Aralık 2016
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Malatya'da çöp kamyonu devrildi: 3 işçi yaralı
Malatya'da çöp kamyonu devrildi: 3 işçi yaralı

MALATYA’da buzlanan yolda kayarak devrilen çöp kamyonundaki 3 işçi yaralandı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, TOKİ konutlarından atık çöpleri toplayan çöp kamyonu dönüş yolunda rampadan aşağı inerken yolun buzlanması nedeniyle kayarak devrildi. Kayan araç, son anda uçuruma düşmekten kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü ve 2 işçi 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, mahalle sakinleri, buzlanan yollarda yürümekte zorluk çektiklerini belediyelerin karla mücadelede daha etkili olmasını istedi.

DHA

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