Malatya’da üniversiteli öğrencilerden teröre tepki yürüyüşü

SON günlerdeki hain terör saldırılarına karşı Malatya’da üniversite öğrencileri yürüyüş yaptı.

İnönü Üniversitesi öğrencileri kampuste teröre tepki yürüyüşü düzenledi. Ellerinde Türk bayrakları ile 'Teröre karşı omuz omuza' mesajı veren üniversiteli gençler 'Polise uzanan eller kırılsın', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Üniversite içerisinde Pembe yol olarak bilinen yolun sonunda sona eren yürüyüş sonrasında basın açıklaması yapan İnönü Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Kadir Batuhan Abakay, hain saldırıya tepki olarak yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Öğrenci konseyi Başkanı Kadir Batuhan Abakay, "Ey Türk Gençliği birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" dedi. Abakay, şöyle devam etti:

"Onlar mücadele ettiler İstanbul’da polisimize, Kayseri’de askerimize yapılan hain saldırılar canımızı yakmış olup intikamlarının en kısa zamanda yine askerimiz, polisimiz ve yüce Türk milleti tarafından alınacağına inancımız tamdır."

20’li yaşlarında birçok hayalinden vazgeçen, diyen Abakay, "Yar bildiğimiz vatanı korumak bizlerin hür yaşaması için canlarını siper etmeyi göze alıp gökte bayrak açarak şehitlik mertebesi yükselmiş, vatan evlatlarına Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı ve yüce Türk milletine sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Kendilerinin var oldukça ülkesinin üzerinde oynanan kirli oyunlara hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini belirten Başkan Abakay, "Peygamber efendimizin dediği gibi, ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.’ düsturuyla hareket etmeye, bu zulme karşı haykırmaya devam edeceğiz. Halep’te katledilen annelerimiz, günahsız çocuklar öz kardeşimizdir. Bu katliama sessiz kaldığımız sürece, bu vebal hepimizin boynunadır. Asırlardır Müslümanlar'ın ve mazlumların umudu olan biz bu topraklarda yeniden huzuru getirmek zorundayız. Ey Türk istiklalinin evladı işte bu havada Şeriat içinde dahi vazifen Türk istiklalini ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene."

DHA