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Malatya Haberi: Malatya’dan Halep’e 25 TIR'lık yardım konvoyu

Malatya’dan Halep’e 25 TIR'lık yardım konvoyu
17:3122 Aralık 2016
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Malatya’dan Halep’e 25 TIR'lık yardım konvoyu
Malatya’dan Halep’e 25 TIR'lık yardım konvoyu

TÜRKİYE Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyası kapsamında Malatya'da toplanan yardım malzemelerini taşıyan 25 TIR, törenle uğurlandı.
İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Müftülük ve Vakıf personeli ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende konuşan İl Müftüsü Ümit Çimen, Vali Mustafa Toprak’ın destek ve öncülüğünde müftülük görevlileri, cami cemaati ve vatandaşların katkılarıyla 25 TIR'lık yiyecek, giyecek, yakacak ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri toplandığını söyledi.
Vali Toprak da yardım kampanyasına yoğun ilgi nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi. Vali Toprak, gönderilen yardımların Cilvegözü Sınır Kapısında Türkiye Diyanet Vakfı elemanlarınca teslim alınacağını ve koordineli bir şekilde Halep’te ve Suriye’de dağıtımının gerçekleştirileceği söyledi.
Vali Toprak’ın konuşmasının ve İl Müftüsü Çimen’in okuduğu duanın ardından yardım TIR’ları yola çıktı.

DHA

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