Malatya'dan Halep’e bir TIR dolusu yardım

MALATYA'nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi, Geri Dönüşüm Evleri'ne vatandaşlar tarafından getirilen battaniye, elbise, oyuncak ve ayakkabıdan oluşan 20 bin 150 adet yardım malzemesini Suriye'nin Halep kentine gönderdi.

İlçedeki Geri Dönüşüm Evleri'ne vatandaşlar tarafından bırakılan elbise, ayakkabı, çanta, oyuncak ve battaniyeler Yeşilyurt Belediyesi şirketlerinden İŞGEM’e ait atölyede uzman personeller tarafından gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 500 koli şeklinde hazırlandı. Kolilerdeki 20 bin 150 adet yardım malzemesi TIR'a yüklenerek, Suriye'nin Halep kentine götürülmek üzere yola çıktı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “İnsanlık onuru için kardeşlerimizin yardımlarına koşuyoruz. Elimiz, gönlümüz onların yanında. Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız seferberlik ilan etti. Gerek gönül seferberliği gerek yardım seferberliği olarak Suriyeli kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek. Yardımlarımızla birlikte dualarımızı da gönderiyoruz. Rabbim orada yaşayan kardeşlerimizin yar ve yardımcıları olsun” dedi.

DHA