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Muş Haberi: Malazgirt savcısı, FETÖ'den tutuklandı

Malazgirt savcısı, FETÖ'den tutuklandı
21:2524 Aralık 2016
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Malazgirt savcısı, FETÖ'den tutuklandı
Malazgirt savcısı, FETÖ'den tutuklandı

MUŞ'un Malazgirt İlçesi Cumhuriyet Savcısı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 askeri personel, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, Muş Cezaevi'nde görevli 2 personel ve Muş Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir emniyet personelini gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden işlemleri tamamlanan Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer 5 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

DHA

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