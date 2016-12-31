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Tekirdağ Haberi: Malkara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Malkara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
16:4431 Aralık 2016
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Malkara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Malkara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'nin Keşan İlçesi'nden uyuşturucu aldığını belirlediği kişileri takibe alıp, Malkara'ya dönüşlerinde araçları durdurup arama yaptı. A.Ş.'nin bulunduğu araç ile O.G., H.Ö. ve E.Ö.'nin içinde bulundukları araçlarda yapılan aramalarda toplam 100 gram bonzai, 24 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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