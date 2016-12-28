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İstanbul Haberi: Maltepe Üniversitesi’nden Halep’e dost eli uzandı

Maltepe Üniversitesi’nden Halep’e dost eli uzandı
12:1128 Aralık 2016
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Maltepe Üniversitesi’nden Halep’e dost eli uzandı
Maltepe Üniversitesi’nden Halep’e dost eli uzandı

MALTEPE Üniversitesi Halep’e yapılan saldırı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan halk için insani yardım kampanyası düzenledi.

Öğrenci ve personelin büyük destek verdiği kampanya, "Onların Yardıma İhtiyacı Var" adı altında gerçekleşti. 16-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenen kampanya aracılığıyla toplanan yardımlar gıda, giyecek, mutfak, barınma ve temizlik malzemeleri olarak gruplandırılarak paketlendi. Türk Kızılay’ı Tuzla İlkyardım Eğitim ve Afet Yönetim Merkezi tarafından Halep’e ulaştırılacak yardım malzemelerinin üniversiteden merkeze aktarımı için Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, direksiyonun başına geçti.

 

DHA

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