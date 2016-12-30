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İstanbul Haberi: Maltepe'de patlama…(2)

Maltepe'de patlama...(2)
23:4230 Aralık 2016
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Maltepe'de patlama…(2)
Maltepe'de patlama...(2)

 MALTEPE'de el yapımı bombanın patlatılması sonucu yakındaki restoranın camları kırılırken ölen ve yaralanan olmadı.

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında 22.30 sıralarında şiddetli patlama meydan geldi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamada yakındaki restoranın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları olay yerine gelerek çalışmalar yaptı. Uzmanların çalışması sonucu patlamanın el yapımı bombadan kaynaklandığı tespit edildi.

Polis, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarından bombayı koyan kişi, ya da kişileri tespit etmeye çalışıyor.

 

DHA

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