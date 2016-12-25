Manavgat'ta 88 kaçak yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tekneyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmeye çalışan Suriyeli 88 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Manavgat Irmağı'ndan dün gece açılan gezinti teknesiyle yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan kaçaklar olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Manavgat'ın 3 mil açığında 'Lord' adlı gezinti teknesini durduran Sahil Güvenlik Botu, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu kaçakları Side Mahallesi'ne getirdi.

13'ü kadın, 41'i çocuk 88 Suriyeli kaçak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi. Mersin'den otobüsle Manavgat'a gelen kaçakların tekneyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmeye çalıştığı belirlendi. İşlemleri süren kaçakların Antalya Göç İdaresi'ne teslim edileceği kaydedildi.

DHA