Manavgat'ta dolu sahili beyaza bürüdü

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde dolu yağışı sonrası Titreyengöl sahili beyaza büründü. Manzarayı görenler sahile gelip kartopu oynayarak eğlendi.

Manavgat'ta bir süredir etkili olan yağmurlu hava sonrası bugün öğlen kısa süreli dolu yağdı. İlçenin turizm bölgelerinden Titreyengöl'de görülen dolu yağışı sonrası sahiller dolu yığınlarıyla kaplandı. Bölge halkı ve tatilciler ise sahile gelerek dolu yığınlarıyla oynayıp, kartopu savaşı yaptı. Bazıları da özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi. Titreyengöl sahilinin tamamını kaplayan beyaz örtü kısa süre sonra eridi.

DHA