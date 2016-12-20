Manken Aslı Baş'ın ölümü davasında 24'üncü duruşma yapıldı

BODRUM'da 6 yıl önce turizmci Ahmet Bayer'in villasının terasından düşüp yaşamını yitiren manken Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili olarak Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Ahmet Bayer ve iki oğlunun ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması öncesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, adliye önünde açıklama yapıp, sanıklara en ağır cezanın verilmesini istedi.

2003 yılı 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi 32 yaşındaki Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer'in Yalıkavak Beldesi'ndeki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığı, turizmci 62 yaşındaki Ahmet Bayer ve oğulları 32 yaşındaki Hakan ile 30 yaşındaki Volkan Bayer hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yanlarında çalışan 41 yaşındaki Murat Umirov 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

Davanın 24'üncü duruşması bugün Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanıkların da katıldığı duruşmada Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ile avukatlar hazır bulundu.

Duruşma öncesinde adliye önünde biraya gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi de 'Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulanmasın' pankartı açtı. Platform adına açıklamada bulunan Nida Sanem, "Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olan Ahmet Bayer ve ailesinin yargılandığı davada gerçeklerin üstü örtülmeye çalışıldı. Aslı Baş için adalet sağlanıncaya kadar bu davanın takipçisi olacağız. Kadın cinayetlerinin önünü açan, kadın katillerine verilen ceza indirimleridir. Savaş ortamı, artan şiddettir" diye konuştu.

Aslı Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş ise, "FETÖ'cü grup ile İhsan Kalkavan'ın desteklediği kızımın katilleri, 7 sene oldu hala hiçbir işlem yapılmadan mahkeme sürüp gidiyor" dedi.

Duruşma yurt dışında bulunan tanık Beyhan Stnesnen ile kızı Melis Stnesnen'in ifadelerinin alınması ertelendi.

DHA