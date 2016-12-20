Mardin'de fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama, cinsel saldırı, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında 3 kadının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.S., C.Ç., M.E., D.K., M.Ç. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, B.G., S.K. ve Ş.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA