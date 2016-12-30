Marmarabirlik'ten 'zam' iddialarına tepki

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sofralık zeytin fiyatlarında artış haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Açıklamalar piyasayı manipüle etmek amacıyla yapılmıştır. Eğer zam uygulanacaksa bu rakam enflasyon oranının üzerinde olmayacaktır" dedi.

Hidamet Asa, sofralık zeytine yüzde 40'lara varan oranlarda zam yapıldığına ilişkin haberleri değerlendirdi. Sofralık zeytinde böyle bir zammın söz konusu olmadığını, hatta bazı zeytin çeşitlerin fiyat düşüşü bile olacağını belirten Asa, "Sofralık zeytin sektörünün lideri Marmarabirlik'tir. Sofralık zeytine zam yapılacaksa, bu rakam ortalama yüzde 8-9 oranlarında enflasyon değerinde olacaktır. Tüketicilerimiz Marmarabirlik ürünlerini uygun fiyatlarla alarak güvenle tüketebilirler" diye konuştu.

Başkan Asa, sofralık zeytinde "Fiyatlar uçtu" şeklinde haberler yapılarak, üreticiye stokundaki ürünü satmamasına ve dolayısıyla daha ucuza satılmasına sebep olacak bir mesaj verilmeye çalışıldığını kaydetti.

AYNI SENARYOYU ZEYTİNYAĞINDA DA GÖRDÜK

Yaklaşık iki yıl önce zeytinyağı fiyatları ile ilgili olarak da aynı spekülatif açıklamaların yapıldığını vurgulayan Asa, "Ülkede zeytinyağı varken yok diyerek ithalat için bir sürü senaryolar yazdılar. 1 Şubat 2015 tarihinde ithalatı yapılmamış olmasına rağmen 3 bin ton zeytinyağı ithalatı yapıldığına ilişkin haberler yayınlanmış, üreticinin elinden düşük fiyatlara zeytinyağı toplandıktan sonra yağ fiyatları iki kat artırılmıştır. Aracıların elindeki zeytinyağı bittikten sonra da fiyatların tekrar düşürüldüğünü hep birlikte gördük. Zeytinyağı fiyatları 18 liralardan 11 liraya düştü. Ne oldu, ne değişti Türkiye'de Üretim mi arttı Üretim düşmesine rağmen fiyatlar geriledi. Bugün üreticinin elindeki sofralık zeytini daha ucuza toplamak için de aynı senaryolar yazılıyor. Zeytin fiyatlarının uçtuğuna yönelik haberlerle aslında üreticiye 'senin ürünün havuzda çok fazla para yapacak, satma, elinde kalsın' mesajı veriliyor" diye konuştu.

İTHALAT ÖNLENMİŞTİ

O dönemde zeytinyağı ithalatının Marmarabirlik öncülüğünde Ak Parti Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Şahin'in girişimleriyle önlendiğini hatırlatan Asa, şöyle devam etti:

"O dönemde zeytinyağı ithalatı isteyenlerin, bugün itibariyle zeytinyağı fiyatlarının aşağıya düştüğünü söylemeleri çok manidardır. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin 30 Eylül 2016 tarihindeki açıklamasında, stoklarda 40 bin ton civarında zeytinyağı olduğu belirtilmiştir. 40 bin ton olarak açıklanan stok devri bizlerin ithalata karşı çıkmakta ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir. İthalat senaryolarının stokçular tarafından üretildiği net bir şekilde anlaşılmıştır. İthalat yapılmasını talep edenlere sormak isterim. Ülkede ürün varken neden yok denildi Türkiye’de zeytinyağı sektörüne yön veren çıkar lobisi, üreticileri hiçe sayarak sektörü baltalamaya çalışmıştır. Bu açıklamalar, kolay yoldan kazanç sağlamaya ve üreticiyi bitirmeye yöneliktir. Marmarabirlik olarak üreticimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz."

DHA