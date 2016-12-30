Marmaris'in tepelerine 10 yıl sonra kar yağdı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MARMARİS'in kırsal mahallerinin 650- 1000 metre yüksekliğindeki zirvelerine 10 yıl sonra kar yağdı. Kar gören mahalle sakinleri arazi araçlarıyla zirveye çıkarak çekti.

Marmaris'in, Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden çıkartılan turistik Bayır, Osmaniye, Söğüt, Bozburun mahallelerindeki yüksek tepelere bugün sabaha karşı kar yağdı. Osmaniye Mahallesi sınırları içindeki 1000 metrelik Palamut Dağı'nda kar görenler şafak vakti arazi araçlarıyla zirveye ulaştı. 50 santimetre kalınlığındaki bulunduğu zirveden koyların eşsiz manzarasını cep telefonu ile görüntülüyen Marmarisliler, sosyal medyada paylaşarak "Başka yerde olmayan cennet" yorumu yaptı. 1000 metre rakımlı Palamut Dağı'nda kar ları çekerek sosyal medyada paylaşan Osmaniye Mahallesi sakinlerinden Dursun Bayri, "Marmaris, son 10 yılda bu kadar soğuk ve tepelerinde kar görmemiştir. Tepelere kar yağdığını öğrendiğimizde arazi araçlarımızla şafak vakti yola çıktık. Ailemiz ve dostlarımızla beraber kar topu oynayıp, eşsiz koylarımızın larını çektim" dedi.

DHA