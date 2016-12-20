Mediterra Capital, Türkiye’nin asansör teknolojisi alanında lider oyuncusu Arkel’in çoğunluk hissesini satın aldı

İSTANBUL,(DHA)Başarılı ve hızlı büyüyen, sektöründeki lider şirketlere yatırım yapan özel sermaye fonu Mediterra Capital, Türkiye’nin asansör teknolojisi alanında lider oyuncusu Arkel’in çoğunluk hissesini satın aldı.

Arkel, 1998 yılından bu yana, asansör güvenliği ve konforu için en önemli ürünler olan elektronik kontrol ürünleri ve motor sürücülerini, tamamıyla kendi yerli ArGe’si ile geliştirip Türkiye’de üretiyor. Arkel’in Türkiye asansör sektöründe yarattığı katma değerin artarak devam edeceğine ve uluslararası bir başarı hikayesine dönüşeceğine inanan Mediterra Capital, 8 Aralık 2016 tarihinde Arkel’in çoğunluk hissesini satın aldı.

Ortaklık sonrasında Şirket’te görevine devam edecek olan Arkel’in kurucularından ve mevcut ortağı Melih Küçükçalık, “Bizimle aynı vizyonu paylaşan, Arkel’i bir dünya markası haline getirmek isteyen bir ekiple beraber olmaktan mutluyum. Mediterra, Arkel’in kurumsallaşmasında büyük rol oynacak. Arkel önümüzdeki dönemde de asansör alanında en yeni teknolojieri geliştirmeye devam edecek. Avrupa Birliği standartları doğrultusunda getirilen yeni yönetmeliklere uygun, asansör güvenliğini ve izlenebilirliğini artıracak, enerji geri kazanımını sağlayacak yeni ürünlerle çok yakın zamanda piyasada olacağız. Arkel, Mediterra’dan almış olduğu destekle 2017 yılı başında yeni fabrikasına taşınarak, son teknoloji makine hatlarında üretimine devam edecek.Uzun yıllardır, bize olan güvenleriyle zor hedeflere ulaşmamızı sağlayan, desteklerini esirgemeyen, güvenli, konforlu ve az enerji tüketen bir asansör için Arkel markasını tercih eden tüm müşterilerimize bir kez daha teşekkür ederken, var olan iş birliğimizi bundan sonra daha da geliştireceğimize eminim” diye konuştu.

Mediterra Capital ortaklarındanCenk Coşkuntürk de yaptığı açıklamada, “Arkel, yerli Ar-Ge ekibiyle geliştirmiş olduğu yenilikçi ürünleri ve teknolojiyi sadece Türkiye’de satan değil, dünyaya ihraç eden konumuyla Mediterra Capital’ın başarılı ve sektöründeki lider şirketlere yatırm stratejisine uymaktadır.Önümüzdeki dönemde Arkel ile beraber daha büyük başarılara imza atacağımza inancımız tamdır. Asansör sektöründe, teknoloji denilince akla gelen ilk isim olan Arkel’i global bir oyuncu haline getireceğiz. Mediterra Capital olarakikinci fonumuzun ilk yatırımını Arkel ile tamamlamış bulunmaktayız. Bu yatırımı beraber tamamladığımız Hermes GPE ve EBRD’ye ayrıca teşekkür ederiz. Mediterra olarak ülkemizin geleceğine güveniyor ve tüm enerjimizi yerli firmalarımıza odaklayarakönümüzdeki 4 yılda Türk şirketlerine toplam 250 milyon Avro yatırım yapmayı planlıyoruz”dedi.

Ürünlerini Avrupa’dan Hindistan’a kadar birçok ülkeye kendi markası ve kendi teknolojisiyle satmakta olan Arkel’in geliştirdiği ürünler, Reddot tarafından ödüllendirildi ve Ar-Ge projeleri TTGV ve TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Türkiye asansör parkı hakkında

Türkiye, hem mevcut kurulu hem de senelik üretilen asansör adediyle dünyada Çin ve Hindistan’dan sonra en önemli ülkelerden biri konumundadır. Kurulu asansör parkının yaklaşık 500.000 adet olarak tahmin edildiği Türkiye’de asansörlerin büyük bir kısmının teknoloji ve konfor donanımları itibarıyla eski ve günümüz güvenlik standartlarından uzak olması, kullanıcı güvenliği açısından tehlike oluşturabilmektedir.

Avrupa Birliği standartları doğrultusunda getirilen yeni yönetmeliklerin asansör muayenelerini zorunlu kılması ve asansörün güvenlik durumunu gösteren kırmızı, sarı, yeşil etiket uygulamasıyla asansörlerin uygunluk kontrolleri, ihtiyati tedbirlerin ötesinde yasal bağlayıcılık kazanmıştır. Bu standartlara istinaden, güvenlik açısından aynı karayolları taşıtlarında olduğu gibi, belirli zaman aralıklarında asansör parçalarının yenilenmesi ve teknolojik iyileşmenin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Mediterra Capital Hakkında

Yatırımcıları arasında Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Hollanda Yatırım ve Kalkınma Bankası (FMO), International Finance Corporation, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) gibi uluslararası ve yerli kurumlar bulunmaktadır. Mediterra Capital’in diğer yatırımları arasında Logo Yazılım, Arzum,Söke Un,Tavuk Dünyası, Uğurlu Balık, Mobiliz,Mikro Ödeme ve ACP Sigortayer almaktadır.

DHA