Meksika'da havai fişek faciası: 27 ölü, 60 yaralı

MEKSİKA'nın Tulpetec kentinde bir havai fişek pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. Yaşanan korkunç patlama sonrası dumanın kentin bir çok noktasından görülecek yüksekliğe çıkması facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

Başkent Mexico City yakınlarında bulunan Tulpetec'te, Noel ve yılbaşı dolayısı ile havai fişek satışı için kurulan pazarda meydana gelen patlamada 27 kişinin öldüğü ve 60 kişinin de yaralandığı bildirildi. Facia sonrası can kaybının artabileceği belirtildi.

Meksika Başsavcısı Alejandro Gomez San Pablito ilk belirlemelere göre 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DHA