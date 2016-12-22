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İzmir Haberi: Menderes'te PKK operasyonu: 1 gözaltı

Menderes'te PKK operasyonu: 1 gözaltı
11:4622 Aralık 2016
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Menderes'te PKK operasyonu: 1 gözaltı
Menderes'te PKK operasyonu: 1 gözaltı

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İlçede sosyal medya siteleri aracılığıyla vatandaşların dini duygularını istismar edip, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı, vatandaşları örgütü desteklemeye yönlendirerek devlete karşı kışkırttığı öne sürülen pazarcı F.D., gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, cep telefonları, tablet, masa üstü bilgisayar ele geçirildiği belirtildi.
F.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

DHA

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