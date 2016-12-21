Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ şüphelisi bulunamadı

EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında HAVELSAN'dan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre, jandarmanın takibindeki araçtan inip, Yunanistan'a geçmek için Meriç Nehri'ne atladı. Nehirde gözden kaybolan Zümre, iki gündür süren arama çalışmalarında bulunamadı.

Hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de yakalama kararı bulunan, HAVELSAN'dan ihraç edilen bilgisayar mühendisi Mustafa Zümre, örgütün dershanesinde sosyoloji öğretmeni olan eşi Esra, 1.5 ve 3 yaşındaki 2 çocuğu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzman olan ve meslekten ihraç edilen arkadaşı Mesut Yaşar ile birlikte dün Yunanistan'a kaçmak için Edirne'nin Meriç İlçesi'ne bağlı Umurca Köyü'ne gitti. Yunanistan'a gitmek isteyen şüpheliler jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Daha sonra Mustafa Zümre, Yunanistan'a geçmek için eşini ve çocuklarını bırakıp Meriç Nehri'ne atladı. Bir süre yüzen Zümre, suda kayboldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Zümre'nin eşi Esra, dün akşam alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden Mesut Yaşar ile kılavuz Fevzi Karabulut'un gözaltındaki işlemleri ise sürüyor.

Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'nde kaybolan Mustafa Zümre'nin bulunması için Edirne AFAD ekiplerince iki gündür sürdürülen arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Mustafa Zümre'nin öğretmen eşi Esra Zümre, 1.5 ve 3 yaşındaki çocuğunu da alarak ilçeden ayrıldı. Meriç Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA