Mersin sel altında okullar tatil edildi (2)

BABA İLE KIZI 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Merkez Yenişehir İlçesi 34'üncü Caddesi'nde sabah 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıktığı belirlenen genç kız, babasıyla birlikte şiddetli yağmur nedeniyle sel sularına kapıldı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ile kızı, derinliği yaklaşık yarım metreyi bulan suda sürüklendi. Birbirlerine sarılarak hayatta kalmaya çalışan 2 kişi, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Akıntının sığ olduğu bir noktada kaldırıma tutunan baba ile kızı, son bir hamleyle kurtuldu.

1 KADIN DAHA SÜRÜKLENDİ

Merkez Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi'nde Bakanlık Caddesi'nde bir kadın sel sularına kapıldı. Saat 11.00 sıralarında suda sürüklenen kadını görenler yardım için suya girdi. 3 kişi kadını suda yakalayıp, atılan ipi beline bağlayarak güçlükle kurtardı.

VALİLİKTEN UYARI

Yoğun yağış nedeni ile Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle dendi:

"İlimiz genelinde devam eden sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle, zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın yaya olarak veya özel araçları ile trafiğe çıkmamaları; acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayıp bilgi vermeleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."

ÜNİVERSİTE DE TATİL

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği de sağanak yağış nedeniyle üniversitenin 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

DHA