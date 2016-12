Mersin sel altında okullar tatil edildi (3)

EVLERİ SU BASTI

Silifke İlçesi'nin Mukaddem Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Emine Çoban (42), çocukları Hümeyra Kolsak (12) ve Hasan Kör (8) ile oturduğu evin çatısı aşırı yağış nedeni ile çöktü. Evde can kaybı olmazken ailenin bütün eşyaları ise kullanılamaz hale geldi. Dar gelirli aileye Silifke Belediyesi sahip çıkarak evin onarımını üstlenecek.

METREKAREYE 125 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli yağışın ortalama değerlerin çok üzerinde olduğu belirtilirken, bunun bir afet durumu olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kentimiz 28 Aralık gecesinden başlayan ve şiddeti eksilmeyen kuvvetli yağmur nedeniyle olumsuz koşullar yaşamaktadır. Meydana gelen şiddetli yağmur, olası sel riskini de beraberinde getirmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen resmi rakamlara göre 29 Aralık 2016 günü saat 09.15'e kadar metrekareye düşen yağmur miktarı 125 kilograma ulaşıldı. Mersin bu kadar yoğun yağışı tüm dünyanın dikkatini çeken 2001 yılı sel felaketinde yaşamıştır. 2001 yılı Aralık ayında birçok vatandaşımızın canını yakan ve kenti bir harabeye döndüren yağış miktarı metrekareye 127 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Aradan geçen 15 yıllık zaman zarfında, Büyükşehir Belediyemiz ve MESKİ, her türlü önlemi almış, kentimizin bir daha böyle acılar yaşamaması için üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır."

KRİZİ BAŞKAN KOCAMAZ YÖNETİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz'ın başkanlığında kriz masası koordinasyon merkezi kurulduğu bildirildi. Başkan Kocamaz'ın ilk andan itibaren sahaya inerek, bütün belediye ekipleri ile birlikte olumsuz koşulları ortadan kaldırmaya yönelik çalıştığı kaydedildi. Ekiplerin ayrıca zorda kalan vatandaşın yardımına koşarak olası kayıpları engellemek için görev başında olduğu vurgulanarak şu görüşlere yer verildi:

"Özellikle son 2.5 yılda altyapıya ayrılan mesai ve gerçekleşen çalışmalar neticesinde, 100 kilogram yağışta sel yaşanan kentimizde, artık 125 kilogram yağışta dahi büyük felaketler yaşanmaması teselli kaynağımız olmuştur. Rakamlara bakıldığında bu kadar kuvvetli yağış, bilimsel açıdan da 'afet' olarak değerlendirilmektedir. Ancak afet durumunda olan kentimizde Büyükşehir Belediyemiz ve MESKİ yaklaşık 500 kişi ve yüze yakın iş makinesi ve araçlarla bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için can siperane çalışıyor. İtfaiye ekiplerimiz de vatandaşımızın yardımına koşmaktadır. Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ederiz."

2076'DAN ÖNCE BEKLENMİYORDU

Açıklamada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlileri Murat Karabulut, Ersin Sandal, Mehmet Gürbüz'ün Mersin'de yaşanan 2001 yılı sel felaketi üzerine yaptığı '20 Kasım9 Aralık 2001 Mersin Sel Felaketleri. Meteorolojik ve Hidrolojik Açıdan Bir İnceleme' başlıklı akademik araştırmasına da yer verildi. Yapılan araştırmada 1968 yılında metrekareye 199,5 kilogram yağışın düştüğü Mersin'de, 2001 yılında metrekareye 127 kilogram yağış düşmesi bilimsel verilerle açıklandı. 20 Kasım ile 9 Aralık 2001 tarihleri arasında Mersin'de etkili olan yağışın toplamda metrekareye 175 kilogram olarak gerçekleştiği ve benzer bir yağışın inceleme alanında tekrar meydana gelme ihtimalinin yüzde 1,3 oranında olduğu kaydedildi. Yani bilimsel araştırmalarda, bu kadar fazla yağışın 2076 yılından önce gerçekleşmesinin beklenmediği belirtildi.

