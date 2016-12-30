Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (5)

BAKAN ELVAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, esnaf ziyaretlerinin ardından, dün cesedi bulunan Fatma ve Serkan Genç çiftinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Elvan, Serkan Genç'in annesi Sevim Genç ile yakından ilgilendi. Gözü yaşlı anne Genç'in ağıtları karşısında duygulanan Elvan, cesetleri bulunan Genç çifti ile aynı arabada bulunan ve kayıp olan çiftin 2 yaşındaki kızı Miray ve komşuları Sultan Uncu'yu arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Bakan Elvan'ı karşısında gören anne Genç, "Yavrularım, kardeşim var mı böyle bir şey dünyada Gonca güllerim açmadan soldu. Kuzum, ciğerim. Oğlum ciğerim yanıyor. Ciğerim sizi görse mutlu olurdu. Arkadaş canlısı kuzum, akraba canlısı kuzum. Kuzularım, ne de çok sevenleriniz varmış. Herkes seviyormuş benim oğlumu. Sağolun Allah razı olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Taziyede konuşan Elvan, kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kur'an okunan taziyede hayatını kaybedenler için dua eden Elvan, ardından taziye evinden ayrıldı.

DHA