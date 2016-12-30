Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor (6)

CESETLERİ BULUNAN ÇİFTİN ARACINA ULAŞILDI

Mersin'de cesetleri bulunan Fatma ve Serkan Genç çiftinin, sel sularına kapılan otomobiline ulaşıldı. Aynı araçta bulunan çiftin 2 yaşındaki çocukları Miray Genç ve 25 yaşındaki Sultan Unlu'nun ise cesedi henüz bulunamadı. İş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin hurda görüntüsü, selin şiddetini gözler önüne serdi.

Hayatını kaybeden Fatma ve Serkan Genç çiftinin yarın toprağa verilmesi beklenirken, kayıp olan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

DHA