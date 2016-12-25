Mersin'de karda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Mersin'in merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan bin 400 metre rakımlı Sala Dağı'nda mahsur kalan Yörükler belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle Mersin'in bazı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Yüksek kesimlerde bulunan mahalle yolları ulaşıma kapanırken, Sala Dağı eteklerinde çadırlarda yaşayan Yörükler mahsur kaldı. Yörüklerin kurtarılması için Mezitli Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Dağ yolu iş makineleriyle ulaşıma açılırken, yoğun uğraşlar sonucu Yörüklere ulaşılabildi. Donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yörükler hayvanlarıyla birlikte güvenli noktalara götürüldü.

DHA