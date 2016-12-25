Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mersin Haberi: Mersin'de karda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı

Mersin'de karda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı
11:3025 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Mersin'de karda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı
Mersin'de karda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Mersin'in merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan bin 400 metre rakımlı Sala Dağı'nda mahsur kalan Yörükler belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aralıksız devam eden yağış nedeniyle Mersin'in bazı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi geçti. Yüksek kesimlerde bulunan mahalle yolları ulaşıma kapanırken, Sala Dağı eteklerinde çadırlarda yaşayan Yörükler mahsur kaldı. Yörüklerin kurtarılması için Mezitli Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Dağ yolu iş makineleriyle ulaşıma açılırken, yoğun uğraşlar sonucu Yörüklere ulaşılabildi. Donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yörükler hayvanlarıyla birlikte güvenli noktalara götürüldü.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar