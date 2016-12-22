Mersin'de karla mücadele

MERSİN, (DHA)MERSİN'DE uzun yıllardır kar yağmayan bazı bölgeler beyaz örtü ile kaplanırken, Karayolları ekiplerinin yanısıra 121 personelle 24 saat boyunca görev yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 9 ilçede yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Dün öğleden sonra kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Ekipler yolda kalan vatandaşların yardımına yetişirken, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşmasını da sağladı. Kar yağışının 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

DHA