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Mersin Haberi: Mersin'de PKK/KCK operasyonlarında toplam 65 tutuklama

Mersin'de PKK/KCK operasyonlarında toplam 65 tutuklama
12:1127 Aralık 2016
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Mersin'de PKK/KCK operasyonlarında toplam 65 tutuklama
Mersin'de PKK/KCK operasyonlarında toplam 65 tutuklama

MERSİN Valiliği, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında 65 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Operasyonların detaylarının paylaşıldığı açıklamada, ''Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin ve ilçelerinde faaliyet gösterdiği anlaşılan 155 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 12.12.2016 ve ilerleyen zaman içerisinde toplamda 113 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, farklı tarihlerde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 65’i tutuklanmış, 19’u adli kontrol kararıyla olmak üzere toplam 48 şüpheli ise serbest bırakılmıştır'' denildi.

DHA

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