Mersin'deki Noel ayininde şehitler için dua edildi

MERSİN'deki Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verildi, şehitler için dua edildi.

Noel ayinine Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, Ortodoks Kilisesi ruhani reisi Coşkun Teymur ve cemaat üyeleri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ortodoks Kilisesi ruhani reisi Coşkun Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, "Ülkemiz hassas bir süreçten geçiyor. Hepinizin bildiği üzere son birkaç gün içerisinde menfur terör saldırılarında güvenlik kuvvetlerimizden, kahraman askerlerimizden ve milletimizin değerli evlatlarından şehitler verdik. Ulusumuzun bu acısını en samimi dileklerimizle paylaşıyoruz. Bizler bu vatan sevgisi şuuru ile ülkemizin ve milletimizin sevinçlerini de acılarını da paylaşıyoruz. Bizler asırlardır bu güzel vatan topraklarında azınlık bir grup olarak yaşamımızı sürdürmekte, taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğimizle her zaman için iftihar etmiş, gurur duymuş sadık bir tebaayız. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Tarih boyunca büyük badireler atlatmış, hepsinin üstesinden gelmiş, başarmış bir milletin, ulusun evlatlarıyız. Bununla da haklı bir gurur duyuyoruz. Bugünkü dualarımızı, askerlerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizden canlarını bu ülke ve vatan için feda eden kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına ithaf ediyoruz. Yüce rabbimiz kabul eylesin. Gazilerimize ve yaralılarımıza bu kutsal Noel gününde sağlık ve şifalar diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, Noel baba ise çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

DHA