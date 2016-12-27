Mersin'in 2 ilçesinde okullara kar tatili

– MERSİN’in Mut ve Gülnar İlçeleri'nde yeniden başlayan kar yağışı nedeni ile tüm okullar bugün 1 gün süreyle tatildi edildi.

Mut ve Gülnar İlçesi’nde geçen çarşamba günü başlayan ve hafta sonu ara veren kar yağışı, dün akşamdan itibaren yeniden başladı. Mut ve Gülnar ilçe merkezi ve ilçelere bağlı mahallelerde bulunan tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Öte yandan İç Anadolu’ya Akdeniz’e bağlayan Sertavul Geçidi de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

DHA