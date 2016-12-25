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Mersin Haberi: Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi ve 2 il için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi ve 2 il için yoğun kar uyarısı
12:2725 Aralık 2016
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Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi ve 2 il için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz Bölgesi ve 2 il için yoğun kar uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DHA

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