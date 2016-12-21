Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA'nın Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde devam eden yağışların özellikle sahil kesimlerinde kuvvetlenmesinin beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde devam eden yağışların bugün saat 15.00'dan itibaren özellikle sahil kesimlerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, yarın saat 23.00'a kadar devam edecek yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Göller Yöresi'nde devam eden kar yağışının da akşam saatlerinden itibaren Isparta il geneli ile Burdur'un Bucak, Çeltikçi ve Ağlasun ilçelerinde zaman zaman kuvvetli, rüzgar ile tipi şeklinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

DHA