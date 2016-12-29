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İstanbul Haberi: Meteoroloji'den 'Kuvvetli kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji'den 'Kuvvetli kar yağışı' uyarısı
14:3329 Aralık 2016
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Meteoroloji'den 'Kuvvetli kar yağışı' uyarısı
Meteoroloji'den 'Kuvvetli kar yağışı' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İstanbul için "kuvvetli kar yağışı" uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura akşam ilk saatlerden itibaren ise il genelinde kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve Cumartesi günleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması beklendiğinden, kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 cm 'ye kadar, kentin iç ve yüksek kesimlerinde ise 10-20 cm civarında olabileceği tahmin edilmektedir" denildi.

 

DHA

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