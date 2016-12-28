Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yalova Haberi: Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yoğun kar uyarısı
17:3428 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için yoğun kar uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve doğusu (Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Karabük) etkisini arttıracak yağışların şehir merkezlerinde bu gece genellikle yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek rakımdaki ilçeler ile Bilecik, Bolu ve Karabük çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren il merkezlerinde de kar yağışına dönüşmesi ve 30.12.2016 Cuma günü sabah saatlerine kadar yer yer yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini devam ettirmesi beklenen yoğun kar yağışlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar