Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yoğun kar yağışıyla Mersin ve Adana'da şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli kar ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Tahminlerimiz doğrultusunda bugün Doğu Akdeniz'de görülen şiddetli yağışlara ilave olarak bu gece saatlerinde itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 kg/metrekare); iç ve yüksek kesimlerde (700 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ani sel, don olayı, buzlanma, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda (Konya, Karaman, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale) bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde cumartesi öğle saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DHA