Milas'ta FETÖ/PDY'den 6 gözaltı

MUĞLA'nın Milas İlçesi merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce Milas merkez olmak üzere Aksaray ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda aralarında esnaf, işçi ve Milas'ta kapatılan bir okulda daha önce İngilizce öğretmeni olarak görev yapanın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ç., Ö.Ö., A.A.B., M.B., H.İ.Ö. ve A.S. emniyetteki ifadelerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA