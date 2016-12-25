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Ankara Haberi: Milli Savunma Bakanı Işık'tan Rusya'ya taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Rusya'ya taziye mesajı
13:4525 Aralık 2016
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Milli Savunma Bakanı Işık'tan Rusya'ya taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Işık'tan Rusya'ya taziye mesajı

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tupolev-154 tipi bir uçağın, 84 yolcu ve 8 mürettebatla bu sabah Karadeniz'e düşmesinin üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Işık'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı taziye mesajı şöyle:

"Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait askeri nakliye uçağının düştüğünü ve yolcuların hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına baş sağlığı diliyorum"

DHA

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