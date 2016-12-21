Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik erteleme sürelerine ilişkin açıklama

MİLLİ Savunma Bakanlığı askerlik erteleme sürelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Üniversiteler tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlikleri 2 senelik öğrenim süresi için 4 yıl, 4 senelik öğrenim süresi için 7 yıl, 6 senelik öğrenim süresi için 9 yıl olarak okula ilk kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ertelenebilmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; "Öğrenci ertelemeleri 1111 sayılı Kanunun 35'nci Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Üniversiteler tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlikleri 2 senelik öğrenim süresi için 4 yıl, 4 senelik öğrenim süresi için 7 yıl, 6 senelik öğrenim süresi için 9 yıl olarak okula ilk kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ertelenebilmektedir. Erteleme süreleri, lisans/ön lisan eğitimde 29 yaşını aşmamakta Lisans üstü eğitimlerde ise 35 yaşına çıkabilmektedir.

Öğrencilerin mezuniyeti veya okulu terk etmelerinde ise, bu ertelemeleri iptal edilerek yükümlülerin yoklama için gerekli işlemleri başlatılmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler öğrenimlerini terk ettikleri veya mezun oldukları tarihten itibaren 1 veya 2 sene süreyle sevk tehirleri haklarını kullanabilmektedirler. Örneğin 2012'de 4 senelik bir fakülteye kaydolan öğrencinin askerliği 2019 yılı sonuna kadar ertelenmektedir. Öğrenci 2016 yılında mezun olduğu takdirde mevcut erteleme süresi iptal edilerek yoklama için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Bu nedenle, basında çıkan haberlerin yanlış yorumlamadan kaynaklandığı, uygulamada bir değişiklik olmadığı görülmektedir."

DHA