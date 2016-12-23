Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Fırat Kalkanı' açıklaması: Tüm istekler eksiksiz olarak karşılanmaktadır (Yeniden)

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda ikmal faaliyetlerine ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Sonuç olarak; harekât bölgesinin tüm istekleri, TSK adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma Bakanlığı ve K.K.K.lığınca mevcut ikmal/tedarik sistemi içerisinde eksiksiz olarak karşılanmaktadır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fırat Kalkanı Harekatı'nda ikmal faaliyetlerine ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Bazı basın ve yayın organlarında Fırat Kalkanı Harekatı'nda ikmal faaliyetlerine ilişkin haberler yer almaktadır. Fırat Kalkanı Harekâtının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren lojistik fonksiyon sahalarına giren tüm konularda birliklerin muharebe müessiriyetini en üst seviyede tutacak şekilde faaliyetler sürdürülmektedir. Sınır ötesinde üs bölgelerinin açılması ile beraber personelin ibatesinin en iyi şekilde sağlanabilmesi maksadıyla ilgili Mülki İdare Amirlikleri de görevlendirilmiştir. Sonuç olarak; harekât bölgesinin tüm istekleri, TSK adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma Bakanlığı ve K.K.K.lığınca mevcut ikmal/tedarik sistemi içerisinde eksiksiz olarak karşılanmaktadır. Kahraman askerlerimiz Vatan ve Millet savunması uğrunda canlarını hiçe sayarak büyük bir öz veriyle mücadelelerini sürdürmektedirler. Hükümetimiz askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Aziz Milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, 'tek yürek' Fırat Kalkanı Harekatını desteklemektedir. Aziz Milletimiz ve Devletimizin desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatımız planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir."

DHA