Minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA'nın merkez Şehzadeler İlçesi'nde minibüsle motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Şehitler Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu taşıyan Hamza Ö. yönetimindeki 45 AJ 020 plakalı minibüse, 1101 Sokak'tan aniden caddeye çıktığı belirtilen Veysel T. yönetimindeki 45 UA 8215 plakalı motosiklet çarptı. Kazada minibüsteki yolcular korkulu anlar yaşadı. Motosikleti kullanan Veysel T. ile motosikletteki yolcu Adem K., yere düşerek yaralandı. Minibüstekiler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Veysel T., Manisa Devlet Hastanesi'ne, Adem K. ise Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada Veysel K.'nın kaskının olmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA