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Trabzon Haberi: Minibüsün çarptığı, 3 çocuk annesi ebe öldü

Minibüsün çarptığı, 3 çocuk annesi ebe öldü
16:4023 Aralık 2016
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Minibüsün çarptığı, 3 çocuk annesi ebe öldü
Minibüsün çarptığı, 3 çocuk annesi ebe öldü

TRABZON'da yolcu minibüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Fatma Sevim Takaoğlu’na çarptı. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Takaoğlu, kaldırıldığı hastanede öldü.
Saza sabah saat 09.30 sıralarında Yavuz Selim Bulvarı kavşağında meydana geldi. H.R.S. yönetimindeki 61 D1379 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta yoldan karşıya geçmeye çalışan, Halk Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Fatma Sevim Takaoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan Takaoğlu, ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

DHA

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