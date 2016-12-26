Minik Yalçın'ın sınıfında yas var

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde yapılan iğne sonrası hayatını kaybeden 6 yaşındaki Yalçın Efe Kabasakal'ın sınıfındaki sırasına çiçek bırakıldı.

Boğaz ağrısı şikayetiyle 19 Aralık Pazartesi günü gittiği Pazarcık 2 Nolu Aile Sağlığı Merkez'inde yapılan iğne sonrası fenalaşıp kalbi duran ve sevk edildiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde cuma günü yaşamını yitiren Yalçın Efe Kabasakal'ın ölümü sınıf arkadaşlarını yasa boğdu. Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından çok nadir görülen ve önceden bilinmesi mümkün olmayan anafilaksi gerçekleşmesi sonucu fenalaştığı belirtilen Yalçın'ın, Yavuz Selim İlkokulu'nun 1/B sınıfındaki sırasına çiçek ve ı bırakıldı.

DHA