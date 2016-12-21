MMO: 'Kriz tehlikesi artıyor,sanayi yüzde 3,2 küçüldü'

TMMOB Makina Mühendisleri Odası her ay iktisatçıyazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninde imalat sanayisinde 3'üncü çeyrekte yüzde 3,2 küçülme yaşandı ve özellikle dayanıklı tüketim malı üretiminde büyük iniş olduğunu bildirdi. Yılın son çeyreğinde de sanayide inişin sürdüğü, dolardaki hızlı artışın sanayi kuruluşlarında büyük kur zararlarına yol açacağı, bunun zincirleme olarak bankalara ve kamu maliyesine de yansıyacağı uyarısı yapıldı.

TÜİK, Merkez Bankası, IMF, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan analizde şu saptamalara vurgu yapıldı:

"Türkiye ekonomisi yeni bir krizin eşiğinde. Yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin tamamında yüzde 1,8 oranında küçülme yaşanırken, imalat sanayindeki küçülme yüzde 3,2’yi buldu. Türkiye ekonomisi 2009’un üçüncü çeyreğinden bu yana yani, aradan geçen 27 çeyrekte hep büyüme göstermişken, 2016’nın 3. çeyreğinde yüzde 1,8’lik daralma ile yeni bir krize giriş yaptı. 2016’nın son çeyreğine ait Ekim-Aralık döneminde de küçülmenin devam etme ihtimali yüksek. Son çeyreğin ilk ayı Ekim’de imalat sanayisi üretimi, bir önceki ayın üretimine göre yüzde 5 geriledi. Bu da son çeyrekte, sanayideki gerilemenin, ekonominin geneline etki etmesi anlamına geliyor. Sanayide özellikle, dayanıklı tüketim malları üretimindeki gerileme dikkat çekiyor. 2015’in ilk 10 ayında yüzde 5’e yakın üretim artışı gösteren bu sektörde, 2016’nın ilk 10 ayında yüzde 3’e yakın düşüş kaydedildi."

"HANEHALKI HARCAMALARINDA SERT DÜŞÜŞ OLDU"

Hanehalkı harcamalarında sert düşüş olduğuna dikkat çekilen analiz şöyle:

"Milli gelire harcamalar yönünden bakıldığında, üçüncü çeyrekte iç talepteki sert düşüş dikkat çekiyor. Yüzde 1,8 küçülmede en önemli etken, hanehalkı harcamalarındaki sert düşüş oldu. Hanehalkının 2016 üçüncü çeyreğindeki talep gerilemesi, 2015’in aynı mevsimine göre yüzde 3,3’ü buldu. Talep düşüşü özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki harcamada kendisini gösteriyor ve bu tür mallarda talep gerilemesinin yüzde 8’e yaklaştığı gözleniyor. Dayanıksız mallardaki harcama düşüşü yüzde 6’ya yaklaşırken, hizmet için yapılan harcamalarda da yüzde 1 dolayında azalma dikkat çekiyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri, Mayıs ayından Eylül sonuna kadar işsiz sayısında 314 bin artış olduğunu, işsizlik oranının yüzde 10,4’ten yüzde 11,3’e çıktığını ortaya koyarken tarım dışı işsizliğin 1,2 puan artışla yüzde 12,3’ten yüzde 13,5’a çıktığını gösteriyor."



DHA