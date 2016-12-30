Motosikleti çaldı, yerine sıfır bisiklet bıraktı

ANTALYA'da bir apartmandaki motosikleti çalan hırsız, yerine sıfır bisiklet bıraktı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 21'inci Cadde üzerindeki 5 katlı apartman dairesinde meydana geldi. İbrahim Bilgili, 2 yıl önce işe gidip- gelmek için aldığı motosikletinin apartman içinde bıraktığı yerde olmadığını, motosikletinin yerine pembe renkli yeni bir bisiklet bulunduğunu görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Saat 03.00'te bir kişinin sürerek geldiği bisikleti apartman içerisine bırakıp motosikleti aldığını gören Bilgili, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bisiklet üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Bisikletin yeni olduğunu üzerindeki barkodundan belirleyen polis, şüphelinin bisikleti de bir başka yerden çalmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Güvenlik kamerasından eşkali tespit edilen şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

'ANLAYIŞLI HIRSIZMIŞ'

İlk kez böyle bir şeyin başına geldiğini belirten Bilgili, "Motosikletimin değeri zaten 300 TL'ydi. Bisiklet de nerden baksan 300- 400 TL eder. Anlayışlı hırsızmış, motosikletimi çalmış yerine bisiklet bırakmış" dedi.

DHA